"ВИМ-Авиа" наняла около 40 пилотов взамен 12 уволившихся

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" наняла около 40 новых пилотов взамен 12 уволившихся в течение первых пяти месяцев года, сообщает перевозчик в пятницу.

"В течение первых пяти месяцев 2017 года "ВИМ-Авиа" действительно покинули 12 пилотов, однако взамен на работу были приняты около 40 пилотов. В основном новых членов летного состава приглашали в связи с расширением флота "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении. Компания планирует в 2017 году получить еще несколько широкофюзеляжных самолетов Boeing 777 и Airbus А330.

"Таким образом, пополнение летного состава пилотами в два раза превышает убыль. Однако некоторые СМИ продолжают упорно трактовать обычную ротацию кадров (причем в плюс) как "массовый исход", — отмечают в компании.

"ВИМ-Авиа" также опровергла сообщения ряда СМИ об отмене чартерных рейсов — на самом деле авиакомпания сократила чартерную программу на 12%.

"…Сегодня прошла информация, что "ВИМ-Авиа" разослала туристам некоторых турецких чартерных рейсов смс с объявлением о банкротстве и предложением добираться домой самостоятельно. Как вы понимаете, авиационный и туристический рынки отличаются высоким уровнем конкуренции, и некоторые считают, что здесь все средства хороши. Удивляет тот факт, что ряд СМИ опубликовал эту откровенно ложную информацию, даже не заметив ее вопиющей "желтизны", — говорится в сообщении.

"ВИМ-Авиа" ранее скорректировала свое расписание, в частности, сократила чартерную программу, чтобы решить проблему с массовыми задержками своих рейсов. Глава Росавиации Александр Нерадько в начале июня объяснял проблемы авиакомпании тем, что она не рассчитала своих возможностей, более чем втрое нарастив пассажиропоток за первые пять месяцев 2017 года. Сам перевозчик объяснял задержки рейсов поздним прибытием самолетов с техобслуживания. При этом вице-премьер Аркадий Дворкович заявлял, что правительство РФ взаимодействует с авиакомпанией и рассчитывает, что она справится с проблемами.