МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Решение сената США о расширении антироссийских санкций расходятся с мнением американцев, которые, выбирая президента Дональда Трампа, хотели, чтобы отношения с РФ были конструктивными и дружественными, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Если вы отстаиваете позицию своих граждан, то, что значит поддержка населением США Трампа, который говорил о развитии отношений с Россией. Надо тогда понимать, что те, кто принимает решение о санкциях, абсолютно не считается с мнением граждан. Люди, выбирая своего президента, хотели, чтобы эти отношения были дружественными и конструктивными", — сказал Володин на встрече с заместителем президента Национального совета Австрии Карлхайнцем Копфом.

"С европейским сообществом тоже никто не разговаривает. Поэтому эти решения (о санкциях) носят разрушительный характер, в первую очередь для тех, кто их принимает, но они касаются и тех, кто является заложниками таких решений. Точно эти решения не несут в себе элементы снятия напряжения и какой-то стабильности", — подчеркнул он.

При этом говоря о последствиях санкций для России, Володин подчеркнул, что прошлый и позапрошлый год были непростыми, однако в этом году экономика РФ выходит из рецессии и демонстрирует рост.