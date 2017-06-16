Внешнеэкономическая конъюнктура останется неустойчивой, считает Набиуллина

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Внешнеэкономическая конъюнктура для РФ будет оставаться неустойчивой, сообщила в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Внешнеэкономическая конъюнктура, скорей всего, будет оставаться неустойчивой", — сказала Набиуллина на пресс-конференции.

По ее словам, подобный прогноз подтверждает и волатильность цен на нефть. "Не исключено продолжение роста добычи (нефти) в США, расширение поставок на мировой рынок со стороны других стран, не присоединившихся к соглашению", — пояснила Набиуллина.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.