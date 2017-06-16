Бахрейн хочет устроить "мини-ПМЭФ" с участием России и стран Залива

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Бахрейн планирует организовать в стране форум наподобие Петербургского экономического форума с участием российских компаний и представителей стран Персидского залива, рассказал в интервью РИА Новости посол Бахрейна в Москве Ахмед ас-Саати.

"Мы работаем сейчас над проведением мини-ПМЭФ в Бахрейне. Компания "Росконгресс" будет сотрудничать с компанией "Рияда" в Бахрейне над проведением этого форума, чтобы обсудить сотрудничество во всех сферах", — сообщил посол.

Он отметил, что Бахрейн "приглашает государства (Персидского) залива, чтобы провести контакты с российскими компаниями", и форум планируется проводить ежегодно.

По словам посла, бизнесмены Залива также хотят устроить форум с коллегами на российском Кавказе. Дипломат отметил, что идею представили главе Чечни Рамзану Кадырову "и он одобрил проведение форума в Грозном в следующем году".