Инфляционные ожидания населения в мае обновили исторические минимумы

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Флаг на здании Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Инфляционные ожидания населения РФ в мае обновили исторические минимумы, но все еще остаются на повышенном уровне в 10,3%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Закреплению инфляции вблизи целевого уровня способствует снижение инфляционных ожиданий в экономике. Что касается населения — инфляционные ожидания в мае обновили исторические минимумы, однако все еще находятся на повышенном уровне и составляют 10,3%", — сказала она на пресс-конференции в пятницу.