Экономические связи Австрии и РФ переживают лучшую эпоху, считают в Вене

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Отношения между Веной и Москвой в сфере экономики и двусторонних визитов переживают свою лучшую эпоху, считает первый заместитель президента Национального совета Австрии Карлхайнц Копф.

"Что же касается двусторонних отношений, у нас в рамках экономики очень хорошие отношения, они переживают лучшую эпоху. Это касается также и обмена двусторонними визитами", — сказал он на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Я надеюсь, что наши отношения останутся на таком же уровне", — добавил он.

Ранее Вячеслав Володин отметил "взвешенный подход" Копфа к выстраиванию отношений с Россией. По словам спикера Госдумы, их сегодняшняя встреча — хорошая возможность обменяться мнениями по всей повестке "взаимоотношений в рамках парламентского измерения".