В ЦБ считают возможным снижение ключевой ставки до конца 2017 года

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Банк России сохранил в релизе сигнал о необходимости сохранения умеренно жесткой денежно-кредитной политики для поддержания инфляции вблизи целевого уровня, видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Банк России в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 9% годовых. Регулятор в текущем году уже успел дважды снизить ключевую ставку — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта.

"Для поддержания инфляции вблизи целевого значения 4% Банк России продолжит проведение умеренно жесткой денежно-кредитной политики", — говорится в пресс-релизе ЦБ.

"Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки во втором полугодии 2017 года. В дальнейшем, принимая решение, Банк России будет исходить из оценки инфляционных рисков, динамики инфляции и экономики относительно прогноза", — сообщается в комментарии.

Вместе с тем отмечается, что ЦБ будет формировать такие денежно-кредитные условия, которые поддержат стимулы к сбережениям, что ограничит инфляционные риски.

"С учетом этих факторов потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня", — подчеркнул регулятор.