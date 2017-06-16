Володин назвал расширение антироссийских санкций США тупиковым решением

МОСКВА, 16 июн – РИА Новости. Последние решения сената США по антироссийским санкциям носят тупиковый характер, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Что касается ситуации, связанной с нынешними отношениями с США и с последними решениями, которые были приняты на уровне сената, конечно, они носят совершенно тупиковый характер", — сказал Володин.

Он подчеркнул, что с позиции силы нельзя вести диалог.

"Тем более это неприемлемо для парламента. В рамках парламента было бы правильно обсуждать проблемы, а не принимать безапелляционные решения", — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что сенат США абсолютным большинством голосов принял законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России и Ирана. Однако в проект были внесены уточнения. Из-под действия санкций были выведены сотрудничество NASA с Россией и взаимодействие с Москвой в вопросах коммерческих запусков в космос. Это было необходимо сделать, поскольку российские ракетные двигатели РД-180 и РД-181 используются на американских ракетах Atlas V и Antares.