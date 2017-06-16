СУЭК: ММТП станет первым портом в РФ, где внедрят автоконтроль за выбросами

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Мурманский порт, львиную долю в структуре грузооборота которого составляет уголь, станет первым предприятием в России, где будет внедрена система автоматизированного контроля выбросов при перевалке угля, сообщил заместитель генерального директора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) — директор по логистике Денис Илатовский.

"В порту будет налажен непрерывный мониторинг в контрольных точках за содержанием взвешенных частиц в атмосферном воздухе с помощью электронных пробоотборников и непрерывный мониторинг осаждения пыли на границе предприятия",- сказал Илатовский.

Он напомнил, что СУЭК совместно с ведущими проектными институтами России провел научно-технический обзор мировой практики по защите от пыления при перевалке угля в морских портах. "На примере 15 крупнейших портов мира с общим грузооборотом более 600 миллионов тонн угля был разработан перечень наилучших технологий и план мероприятий по пылеподавлению и минимизации пылеобразования, которые позволяют сократить нагрузку на окружающую среду до лучших мировых стандартов", — сказал представитель компании.

Он отметил, что на терминале "Дальтрансуголь" на реализацию комплексной программы снижения пыления, отвечающих лучшим мировым стандартам, за последние шесть лет были направлены порядка 220 миллионов рублей. Там уже реализованы "технологические мероприятия, включающие рациональное размещение оборудования и выбор оптимального технологического режима перегрузки", а сейчас ведутся работы по проектированию ветрозащитных экранов, внедрению системы экологического менеджмента.

В прошлом году через Мурманск было экспортировано 14 миллионов тонн угля, причем весь этот объем СУЭК отгрузил европейским покупателям.

В пресс-службе СУЭК напомнили, что Минприроды РФ, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования и АО "СУЭК" в рамках Года Экологии заключили девять соглашений о взаимодействии на общую сумму болеее трех миллиардов рублей. Помимо этого, в Мурманском порту будет реализована комплексная экологическая программа на сумму полтора миллиарда рублей.