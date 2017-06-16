Рубль укрепился на фоне снижения ключевой ставки ЦБ

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Рубль отреагировал укреплением к доллару и евро на осторожное решение ЦБ РФ по ключевой ставке, свидетельствуют данные Московской биржи.

Банк России снизил ключевую ставку до 9% годовых с 9,25% годовых, хотя многие аналитики ожидали снижения показателя на 0,5 процентного пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 13.40 мск снижался на 0,3 рубля — до 57,59 рубля, курс евро — на 0,17 рубля — до 64,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

Доллар и евро ослабели дополнительно более чем на 10 копеек после оглашения решения Центробанка.

Регулятор заявил, что денежно-кредитные условия должны оставаться умеренно жесткими в течение длительного времени для закрепления инфляции вблизи целевого уровня, что также поддерживает курс рубля, говорят эксперты.

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