Минстрой не собирается переезжать в "Москва-Сити"

МОСКВА, 16 июн — РИА Недвижимость. Минстрой РФ не собирается переезжать в деловой центр "Москва-Сити", сообщили в пятницу РИА Недвижимость в пресс-службе министерства.

"Мы никуда не переезжаем", — сказал представитель ведомства.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил проработать идею переезда во второй половине 2018 года Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в "Москва-Сити" из зданий в центре столицы.

По данным издания, главы четырех министерств направили Медведеву письмо о возможности "создания правительственного комплекса министерств и подведомственных им учреждений в современном здании в "Москва-Сити". Наличие подобного проекта подтвердила газете пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

В настоящее время Минстрой занимает здание на Садовой-Самотечной улице в центре Москвы.