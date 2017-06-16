Медведев поручил разработать меры для улучшения самолетов Superjet 100

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам, "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) и авиакомпаниям разработать и утвердить комплекс мер по повышению исправности и увеличению налета самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) до показателей, соответствующих мировому уровню, сообщается на сайте кабинета министров.
Соответствующее поручение было дано по итогам совещания по вопросу поддержки авиационной промышленности. Доложить о результатах в правительство РФ поручено в августе 2017 года.
Ранее в июне Медведев заявил, что на поддержку российского самолетостроения в текущем году планируется потратить более 40 миллиардов рублей. Глава правительства обратил внимание на то, что в последние годы российские власти прилагают значительные усилия для преодоления кризиса российского авиапрома, возникшего на рубеже 20-го и 21-го веков.
Председатель правительства отметил, что на сегодняшний день парк магистральных самолетов почти на 80% состоит из зарубежных лайнеров, а в секторе региональных перевозок доля иностранной техники составляет около трети. Он обратил внимание, что на сегодняшний день у России есть новые модели самолетов, которые могут конкурировать за эти заказы.