Ростех ожидает подписания контракта с Китаем на создание тяжелого вертолета

ХАРБИН (Китай), 16 июн – РИА Новости, Анна Раткогло. Госкорпорация "Ростех" рассчитывает до конца года подписать с китайской стороной генеральный контракт по проекту создания передового тяжелого вертолета, заявил РИА Новости директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации Виктор Кладов.

"Перспективным совместным проектом России и Китая является создание передового тяжелого вертолета с взлетным весом 38 тонн, до конца года будет подписан генеральный контракт на создание", — сообщил Кладов на полях IV российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Он отметил, что стороны "уже определились, кто за что отвечает".

В конце апреля директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунъю говорил, что соглашение между Россией и Китаем по тяжелому вертолету готово на 99%.

Рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту передового тяжелого вертолета холдинг "Вертолеты России" и Китайская корпорация авиационной промышленности (AVIC) подписали в мае 2016 года. Спрос на новую машину в Китае может составить более 200 вертолетов до 2040 года. Предполагаемая взлетная масса вертолета — 38 тонн. Вертолет будет приспособлен для круглосуточной эксплуатации в жарком климате, в высокогорье и при любых погодных условиях.

Кладов ранее заявлял, что прототип передового тяжелого вертолета китайской компании AVIC при содействии "Вертолетов России" будет разработан к 2018 году.

Четвертая российско-китайская выставка ЭКСПО открылась в четверг в Харбине, она продлится до 19 июня. На выставке представлены практически все федеральные округа России, главными регионами-партнерами харбинского ЭКСПО этого года стали Челябинская область и южно-китайская провинция Гуандун.