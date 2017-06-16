Президент Боливии поменял главу государственной нефтегазовой компании YPFB

МЕХИКО, 16 июн – РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес назначил временным главой государственной Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Оскара Барригу, поручив ему проверить все контракты энергокомпании, сообщило агентство ABI.

Также Моралес объявил о начале политике жесткой экономии в компании на фоне низких цен на нефть. "Я бы хотел воспользоваться возможностью и поручить президенту YPFB провести подробную ревизию всех контрактных процессов", — сказал глава страны. По словам Моралеса, смена руководства энергокомпании должна способствовать росту инвестиций, также его задачей станет рост объемов добычи углеводородов.

Баррига сменит на посту Гильермо Ача на фоне судебного процесса, связанного с закупкой для компании трех буровых устройств, предположительно совершенной с нарушениями.

Среди энергокомпаний, работающих в Боливии, и российский "Газпром": в 2016 году консорциум в составе Total (50%, оператор проекта), "Газпрома" (20%), Tecpetrol (20%) и YPFB (10%) ввел в промышленную эксплуатацию месторождение Инкауаси в Боливии.