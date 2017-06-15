Более 30% заявок в "ТЭК СПб" на подключение к теплоснабжению поданы онлайн

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Свыше 30% от общего количества поступивших с начала года в "ТЭК СПб" заявок на техподключение к теплоснабжению были поданы онлайн, сообщили РИА Новости в компании.

"С начала года 18 абонентов создали личный кабинет и через портал подали заявку на подключение", — пояснили в пресс-службе "ТЭК СПб".

Остальные 48 абонентов пришли с заявкой на подключение в компанию, после чего им также завели личные кабинеты, где они смогли отслеживать процесс обработки заявок в режиме реального времени. На заключение договора по законодательству дается 30 дней.

В 2016 году для улучшения инвестклимата в субъектах РФ Агентством стратегических инициатив была разработана целевая модель "Подключение к системам теплоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения".

Модель направлена на упрощение процедур техприсоединения к инженерным сетям, сокращение сроков прохождения процедур перечня документации для выдачи техусловий на подключение к сетям теплоснабжения.

Доля "ТЭК СПб" на петербургском рынке теплоэнергии составляет около 48%. Предприятие отапливает и снабжает горячей водой порядка 2,5 миллиона горожан. Среди абонентов компании — жилые дома, здания социально-бытового назначения — больницы, школы, детские сады и производственные объекты.