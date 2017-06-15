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Экономика

От рецессии к росту: когда россияне почувствуют изменения

19:4715.06.2017
(обновлено: 20:23 15.06.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрямая линия с президентом РФ В. ПутинымПрямая линия с президентом РФ В. Путиным
© РИА Новости
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Что происходит сейчас с российской экономикой, позади ли кризис, и когда, наконец, экономика встанет на рельсы устойчивого восстановления. Ответы на эти вопросы попытался дать Владимир Путин 15 июня во время "Прямой линии". Страна уже преодолела рецессию и перешла к периоду роста, сообщил президент, признав, впрочем, наиболее болезненные для населения последствия затяжного кризиса – снижение реальных доходов россиян и рост количества людей, оказавшихся за чертой бедности.

Объективная реальность, на которую указал президент: экономического роста население России пока не ощущает – слишком глубоким был спад.

  Экономисты отмечают, что мы почувствуем мы его тогда, когда стабильность, зиждущаяся на подросших нефтяных ценах, будет подкреплена реальными мерами стимулирования экономики.

Задел на будущий рост

Констатируя прекращение рецессии, президент указал на ряд объективных данных. В частности, рост ВВП  три квартала подряд.  Он напомнил, что в IV квартале 2016 года ВВП вырос на 0,3% в годовом выражении, в I квартале 2017 года — на 0,5% в годовом сравнении.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Эксперт: есть основания полагать, что российская экономика будет ускоряться

В числе других позитивных факторов — увеличение промышленного производства, объема неэнергетического экспорта и инвестиций в основной капитал. Кроме того, растут продажи автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста, отметил президент.

При этом Путин указал, что инвестиции в основной капитал в РФ растут быстрее, чем растет экономика. "Экономика выросла на 0,7% за 4 месяца 2017 года, а инвестиции в основной капитал — на 2,3%. Это, по его словам, говорит о том, что "уже сделан задел на будущее".

© Fotolia / psdesign1Импульс
© Fotolia / psdesign1
Импульс

Рекордно низкая инфляция

Президент указал и на другую важную экономическую составляющую  — рекордно низкую инфляцию за всю новейшую историю России.

"На сегодняшний день 4,1%, такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, что мы достигнем целевой инфляции в 4% по году", — отметил Путин.

Аналитики уже признали: темпы роста инфляции в России снижаются опережающими темпами, указав, впрочем, на то, что понижение инфляции должно быть органичным, а сейчас усматриваются признаки ее искусственного торможения.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Набиуллина рассказала, почему важна низкая инфляция
"Нужно сбить так называемую немонетарную инфляцию – то есть, цены и тарифы, регулируемые государством, — отмечает Яков Миркин, заведующий отделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений. — Государство с этим справляется, но сейчас одновременно идет и большое финансовое замораживание со стороны ЦБ и Минфина".

Естественный, а не сырьевой рост

То, что происходит сейчас в российской экономике, очень зависит от внешних условий, поэтому весь период  восстановления, начавшийся с середины 2016 года  — это в первую, очередь заслуга роста цен на нефть и газ, указывают экономисты.

© Fotolia / Creativa ImagesРост экономики
© Fotolia / Creativa Images
Рост экономики

Чтобы закрепить тренд экономике нужны стимулы,  которые государство уже успешно применяет в аграрно-промышленном комплексе и ВПК, создавая благоприятные условия.

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о поддержке малого бизнеса в России

Одна из главных задач на сегодня – расширение кредитования экономики. Как указывает Миркин, сейчас увеличивается объем кредита для крупнейших полугосударственных корпораций, а кредиты малому и среднему бизнесу, увы, сокращаются.

"Кроме того, если 10 лет назад большая часть кредитов попадала на регионы, то сегодня она падает на Москву и московский регион", — отмечает он.

В числе других слагаемых роста эксперт называет снижение налоговой нагрузки на бизнес,  сокращение административных издержек, стимулы для прямых иностранных инвестиций и умеренно слабый рубль.

"Все должно быть подчинено росту и модернизации. В этом случае бизнес вздохнет свободно, а экономика уйдет от этой жестокой зависимости от нефтяных цен и объемов внешнего спроса на российское сырье", — считает Миркин.

© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкНефтяной станок-качалка в Северском районе Краснодарского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Нефтяной станок-качалка в Северском районе Краснодарского края

2% и более

В Минфине не исключают, что  в 2017 году рост российского ВВП составит не 0,6%, как предполагалось ранее, а все 2%.На фоне расчетов МВФ и ЕБРР, ждущих не более 1,2%-1,4% роста эти оценки выглядят завышенными.

Впрочем, как указывают аналитики 2% роста ВВП – этот тот минимальный порог, по достижении которого население почувствует, что дело сдвинулось с мертвой точки.

"А оптимальная цель, при которой экономический рост будет ощутим всем  — ее ставит и правительство – темпы роста ВВП 4% в год", — считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов.

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Рост ВВП превысит 2% уже осенью, заявил Орешкин

Аналитик напомнил, что сейчас разрабатываются программы, ориентированные на ускорение экономического роста.

"Конечно, если их реализовать не получится – рассчитывать придется только на накопительный эффект до 4-5% роста, который проявится лет через пять", — отмечает Шабанов.

Что предлагают

По мнению эксперта, вполне адекватные предложения по стимулированию экономики содержит программа "Столыпинского клуба", предполагающая включение "печатного станка", и предоставление бизнесу различных преференций, чтобы он мог развиваться, толкая экономику в зеленую зону.

© Fotolia / Sergey NivensГрафик
© Fotolia / Sergey Nivens
График

По оценкам "Столыпинского клуба" ("Стратегию роста" в марте представил бизнес-омбудсмен Борис Титов), к 2020-2025 годам Россия вполне может выйти на темпы экономического роста 6% в год, но для этого нужно включить печатный станок. За пять лет правительству и ЦБ предлагается вложить в экономику 7,5 трлн рублей. 

Кроме того, по мнению авторов "Стратегии", Банк России должен проводить мягкую денежно-кредитную политику и снизить ключевую ставку до уровня "инфляция + 2%". Но при этом, таргетировать не только инфляцию, а рост ВВП, курс рубля  и число производительных рабочих мест.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Кудрин и Титов представят Путину планы социально-экономического развития

Концепцию "столыпинцев" ряд наблюдателей считают более "народной", чем программу, предложенную главой Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным.

По замыслу Кудрина, инвестиции должны быть частными, а условия для них должны создавать реформы, низкая инфляция и небольшой дефицит бюджета. Экс-глава Минфина также считает, что  нужно придать большую гибкость рынку труда, снизив количество неэффективно занятых в экономике. По его мнению, пришло время сократить и количество пенсионеров в России, повысив пенсионный возраст до 63-65 лет. 

Главная задача обеих стратегий — предложить такие рецепты, которые позволят в обозримом будущем экономике выйти на ежегодные темпы роста выше среднемировых. Выбрать путь спасения экономики президенту еще предстоит. 

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