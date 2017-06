"Нафтогаз" заявил, что будет договариваться с "Газпромом" о поставках

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" не исключает, что не сможет договориться с "Газпромом" о закупках газа по действующему контакту, но со своей стороны после решения Стокгольмского арбитража будет пытаться договориться по объемам и цене поставок, заявил коммерческий директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

"Это (дальнейшая реализация контракта с "Газпромом" — ред.) будет зависеть от того, будет ли "Газпром" действовать добросовестно. Если "Газпром" начнет предъявлять какие-то требования по зоне АТО (оплате поставленного в Донбасс газа — ред.) и выдвигать другие претензии, которые не были на рассмотрении этого арбитража, то есть вариант, что никак не договоримся и просто не будем ничего покупать у "Газпрома". Мы со стороны "Нафтогаза" будем действовать согласно принципам, которые определил арбитраж, будем пытаться договориться по объемам и по цене", — сказал Витренко в опубликованном в четверг интервью информагентству "ЛИГАБизнесИнформ".

Стокгольмский арбитраж в конце мая вынес промежуточное решение в споре между "Газпромом" и "Нафтогазом" по контракту на поставки газа на Украину. Его текст не обнародован. При этом украинская сторона уже заявила, что суд удовлетворил ее основные требования: отменил контрактное условие "бери или плати" (take or pay) и запрет на реэкспорт, постановил пересмотреть формулу цены начиная с 2014 года. "Газпром" же заявил, что баланс в решении положителен для российской компании, и уже опроверг отмену судом правила take or pay.

Как сообщал "Газпром", стороны 30 июня представят возражения и комментарии по предварительному решению Стокгольмского арбитража, однако это не означает, что в этот день будет вынесено окончательное решение. Со своей стороны "Нафтогаз" заявил, что ожидает окончательного решения в 2017 году, но не ранее осени.

Руководитель энергетической секции Группы поддержки Украины в Европейской комиссии (ЕК) Торстен Воллерт в четверг высказал мнение, что промежуточное решение Стокгольмского арбитража станет "хорошей основой" для переговоров Москвы и Киева относительно дальнейших газовых поставок.