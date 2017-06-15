Плохая погода может помешать ЦБ снизить ключевые ставки, считают эксперты

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Банк России на заседании совета директоров в пятницу продолжит снижение ключевой ставки, но из-за возможных форс-мажоров, связанных с погодой и урожаем, может замедлить шаг до минимума — четверти процента, считают аналитики, опрошенные РИА Новости.

Они не сомневаются, что ЦБ снизит ставку 16 июня, так как уже дал соответствующий сигнал рынку. Однако их мнения о величине снижения разделились. С одной стороны, в таких условиях ЦБ предпочтет иметь некий запас по жесткости, с другой — снижение ставки сразу на 0,5 процентного пункта несколько ослабит рубль, что не повредит федеральному бюджету.

Сейчас ключевая ставка ЦБ составляет 9,25% годовых. Банк России в текущем году снижал ее уже дважды — в марте на 0,25 процентного пункта и в апреле на 0,5 процентного пункта. В апрельском пресс-релизе регулятор убрал сигнал о горизонте дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, заменив его менее четким заявлением, что внесло интригу в дальнейшую политику ЦБ.

В начале июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ будет рассматривать на предстоящем заседании две опции по снижению ключевой ставки — на 0,25 или 0,5 п.п. Накануне заседания президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на дальнейшее аккуратное снижение ключевой ставки ЦБ.

"Есть моменты, которые вызывают опасения и склоняют в пользу снижения ключевой ставки на четверть процента. Первое — это возможный разгон инфляции из-за холодной погоды в июне. Этот фактор несет потенциальные риски. Следующий фактор – это волатильность нефтяных цен и отсутствие перспектив их роста. И наконец, немаловажный фактор – риск введения новых санкций США, что может иметь серьезные последствия с точки зрения движения капитала. Если этот риск получит развернутый характер и на это обратит внимание ЦБ, то логичнее сделать шаг снижения ставки более осторожный", — считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

В пользу полпроцента

По данным Росстата, инфляция в РФ в годовом выражении в мае составила 4,1%, как и в апреле. Однако, как отмечала Набиуллина, регулятор не считает, что добился своей цели, т.к. целью является обеспечить стабильно низкую инфляцию в среднесрочной перспективе.

В пользу снижения ставки сразу на 0,5 процентного пункта Давыдов приводит несколько факторов: инфляция и инфляционные ожидания сохраняют нисходящий тренд, динамика реально располагаемых доходов населения позволяет говорить о том, что экономика РФ, прежде всего на уровне домохозяйств, еще далека от смены своего поведения в сторону потребления. Реальный эффективный курс рубля тоже позволяет снизить ставку на 0,5 п.п., так как небольшое ослабление рубля федеральному бюджету не повредит.

"С другой стороны, снижение ставки на 0,25 п.п. не даст никакого облегчения банкам и конечным потребителям кредитных продуктов, поэтому снижение на 0,5 п.п более предпочтительно", — полагает Давыдов.

Аналитик "Юникредит банка" Артем Архипов считает, что ЦБ может пойти на снижение на 0,5 п.п., исходя из того, что в настоящий момент цель по инфляции 4% достигнута, и регулятору нужно переориентироваться на задачу удержания инфляции вблизи этой отметки.

"Это означает, что ЦБ РФ необходимо иметь больше гибкости в решениях по денежно-кредитной политике — не столько на предстоящем заседании, сколько на заседаниях 2018 года. Эта гибкость появится тогда, когда реальная ставка существенно снизится: тогда при более низком уровне номинальных ставок у ЦБ появляются возможности для реагирования на динамику инфляции — как в сторону ее замедления, так и ускорения. При текущем же уровне ставок маневр, как представляется, ограничен", — отметил Архипов.

Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк также полагает, что ЦБ в пятницу с очень высокой вероятностью снизит ключевую ставку на 0,5 п.п.: это представляется обоснованным с точки зрения динамики макроэкономических показателей и соответствует недавним заявлениям Набиуллиной.

"50 базисных пунктов мы ждем на фоне улучшения ожиданий, торможения базовой инфляции и других вещей. Некие ускорения инфляции в последние несколько недель, скорее всего, имеют временный характер, и ЦБ может на это не сильно обращать внимание", — говорит, в свою очередь, главный экономист Merrill Lynch, инвестиционного подразделения Bank of America, по России и СНГ Владимир Осаковский.

Риторика и тональность

Аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов считает, что в пресс-релизе по итогам заседания ЦБ может либо усилить значимость каких-то факторов, — например, указать, что базовая инфляция снижается, и это является основным поводом для снижения ставки, — либо подать более осторожный сигнал рынку, чтобы взять паузу для более подробного изучения риска возможного роста цен на плодоовощную продукцию из-за плохой погоды.

"Могут быть абсолютно разные варианты, но в любом случае я не ожидаю каких-то конкретных сигналов от регулятора в тексте пресс-релиза… которые бы указывали и поясняли бы решение — 50 или 25", — отметил эксперт.

В свою очередь, Давыдов полагает, что ЦБ не будет сейчас корректировать направленность денежно-кредитной политики, но может незначительно изменить прогнозы по ценам на нефть, инфляции и ВВП в 2017 году. "Например, вместо прогноза 4% инфляции к концу года станет 3,8%, нефть — 45 долларов за баррель, ВВП — 1,5-2%. Эти изменения не носят реально критического характера для рынка. Что касается 2018 года, то здесь ЦБ, скорее всего, будет следовать консервативной политике, и там нефть останется на уровне 40 долларов за баррель, инфляция – 4%, а экономический рост в размере 1-2%", — считает аналитик.

По мнению Осаковского, если ЦБ снизит ставку на 0,5 п.п., риторика регулятора вряд ли претерпит сильные изменения. "Если снижение будет 50 пунктов, как мы ожидаем, то скорее всего, риторика будет осторожная в плане остающихся рисков, стабилизации инфляции ниже таргета и так далее", — полагает он.

Экономист "ВТБ Капитала" по России и СНГ Александр Исаков отмечает, что за время, прошедшее с последнего заседания, экономическая ситуация практически не изменилась. Однако к списку рисков может быть добавлено ускорение роста цен на продукты питания, на что ЦБ может обратить внимание в своем заявлении.

"Мы полагаем, что риски со стороны цен на продовольственные товары будут учтены Банком России, но не повлияют на его решение по итогам предстоящего заседания", — считают в "ВТБ Капитале".

Ващелюк из Бинбанка отметила, что в своем комментарии ЦБ, скорее всего, подтвердит намерение продолжать постепенное снижение ключевой ставки в рамках умеренно жесткой денежно-кредитной политики, направленной на поддержание инфляции около целевого уровня.

Существующие риски

Мурашов из Райффайзенбанка указывает, что помешать снижению ставки на 0,5 п.п. может только потенциальный всплеск цен на плодоовощную продукцию, поскольку инфляция уже вплотную приблизилась к таргету.

"ЦБ часто действует по обстоятельствам, не всегда его действия укладываются в одну строгую логику, и поэтому если сейчас что может остановить ЦБ, так это именно фактор плодоовощной продукции. То есть он может снизить ставку на 25 базисных пунктов, а не на 50, чтобы проявить осторожность", — считает он.

"Мы считаем, что по сравнению с прошлым заседанием у Банка России больше поводов для осторожного поведения", — говорит эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

При этом он считает маловероятным возврат к валютным интервенциям для пополнения валютных резервов, как минимум, до конца текущего года. "Условие "заякоривания" инфляционных ожиданий пока что не выполнено. С точки зрения влияния на ожидания в данном конкретном году годовая инфляция ниже целевого уровня — это меньшее зло, чем ее перелет", — полагает Куликов.

С учетом постепенного снижения инфляционных ожиданий и близости инфляции к цели, с каждым месяцем становится все интереснее оценка равновесного уровня реальных процентных ставок (разрыв между ключевой ставкой и инфляцией – ред.), отметил он. Ранее в ЦБ озвучивали ориентир 2,5-3%, что соответствует размеру ключевой ставки 6,5-7% в номинальном выражении.

"Именно он будет определять, на каком уровне Банк России видит свою долгосрочную цель по ключевой ставке, где нужно остановить ее снижение. Эти вопросы напрямую связаны с темой потенциального экономического роста и сберегательного и инвестиционного поведения населения, способствующего его достижению, и пока что публично широко не обсуждались", — заключил эксперт.