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Экономика

Путин поручил до 15 октября законодательно закрепить новые формы СПИК

18:5815.06.2017
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября 2017 года законодательно закрепить новые формы специальных инвестиционных контрактов (СПИК) для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций, сообщается на сайте Кремля.

Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 2 июня 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Путин предложил продлить льготу по налогу на прибыль для СПИКов
"Правительству РФ в целях формирования инвестиционно-технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов. Ответственный: Медведев Дмитрий Анатольевич", — говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Президент поручил увеличить предельные сроки действия, а также расширить круг участников СПИК. Необходимо также расширить перечень инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную в рамках контрактов. Кроме того, речь идет о предоставлении инвесторам льгот по налогу на прибыль на весь срок действия контрактов.

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Европейский бизнес надеется на скорые изменения в механизме СПИК в России
Механизм СПИК был введен в июле 2015 года законом "О промышленной политике". Контракты после одобрения комиссией при Минпромторге заключаются на срок до 10 лет между инвестором и федеральным правительством или субъектом РФ. Для заключения СПИК на федеральном уровне инвестор должен подтвердить обязательства вложить в проект не менее 750 миллионов рублей, государство же гарантирует неприменение к участникам СПИК законов о налогах и льготах, ухудшающих их условия, до конца контракта.

Путин в начале июня, выступая на ПМЭФ, заявил, что механизм СПИК нужно доработать, в частности, увеличить срок действия контрактов до 20 с 10 лет, а также предусмотреть возможность участия в них институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур.

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