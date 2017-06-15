Путин поручил до 15 октября законодательно закрепить новые формы СПИК

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 октября 2017 года законодательно закрепить новые формы специальных инвестиционных контрактов (СПИК) для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ в целях формирования инвестиционно-технологических партнерств для привлечения долгосрочных негосударственных инвестиций в высокотехнологичные проекты обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, устанавливающих новые формы специальных инвестиционных контрактов. Ответственный: Медведев Дмитрий Анатольевич", — говорится в перечне поручений по итогам Петербургского международного экономического форума.

Президент поручил увеличить предельные сроки действия, а также расширить круг участников СПИК. Необходимо также расширить перечень инструментов, гарантирующих спрос на продукцию, произведенную в рамках контрактов. Кроме того, речь идет о предоставлении инвесторам льгот по налогу на прибыль на весь срок действия контрактов.

Механизм СПИК был введен в июле 2015 года законом "О промышленной политике". Контракты после одобрения комиссией при Минпромторге заключаются на срок до 10 лет между инвестором и федеральным правительством или субъектом РФ. Для заключения СПИК на федеральном уровне инвестор должен подтвердить обязательства вложить в проект не менее 750 миллионов рублей, государство же гарантирует неприменение к участникам СПИК законов о налогах и льготах, ухудшающих их условия, до конца контракта.

Путин в начале июня, выступая на ПМЭФ, заявил, что механизм СПИК нужно доработать, в частности, увеличить срок действия контрактов до 20 с 10 лет, а также предусмотреть возможность участия в них институтов развития, банков, субъектов естественных монополий и других структур.