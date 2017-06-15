Инвесторов в Калужской области поддержат налоговыми льготами

КАЛУГА, 15 июн — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Калужской области в четверг приняли ряд законов, устанавливающих льготный режим налогообложения для участников региональных инвестпроектов и специальных инвестконтрактов, а также для резидентов ОЭЗ "Калуга", сообщил РИА Новости представитель управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения аппарата Заксобрания.

"В частности для организаций — участников региональных инвестпроектов и специальных инвестиционных контрактов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет. Для первой категории ставка составит 13,5%, для второй — 10%", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что этот же закон позволит участникам региональных инвестиционных проектов пользоваться федеральной налоговой льготой — нулевой ставкой по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в федеральный бюджет.

"Минимальный объем капитальных вложений в реализацию региональных инвестпроектов составляет 50 миллионов рублей, а для организаций, заключивших специальный инвестиционный контракт, — 750 миллионов рублей", — отметил представитель управления.

Он добавил, что депутаты одобрили изменения в порядке применения пониженной ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет, резидентами особой экономической зоны "Калуга". Применение этой льготы теперь привязано не к календарным годам, а к году присвоения налогоплательщику статуса резидента особой экономической зоны. Это должно сделать ОЭЗ "Калуга" более конкурентоспособной по отношению к аналогичным зонам, созданным в других регионах.

Резидентами ОЭЗ "Калуга" на сегодня являются 12 компаний с общим объемом планируемых инвестиций в 45,9 миллиарда рублей, что позволит создать более трех с половиной тысяч рабочих мест, напомнил собеседник агентства.

"Когда нас спрашивают, почему область столь существенно продвинулась в части привлечения инвестиций, нужно вспомнить, что у нас многое сделано и в законодательной сфере. У нас приняты законы, которые мотивируют инвесторов вкладывать свои средства в экономику региона. Решения, принятые сегодня, будут стимулировать инвесторов и дальше участвовать в этой работе", — прокомментировал председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин.