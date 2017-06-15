Калужские депутаты скорректировали закон о сельскохозяйственных землях

КАЛУГА, 15 июн — РИА Новости. Власти Калужской области определят перечень особо ценных агроугодий, которые нельзя использовать для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства; соответствующие поправки в региональное законодательство приняли в четверг депутаты областного Законодательного собрания.

"Калужские депутаты внесли изменения в региональный закон "Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области". Они позволят определить перечень особо ценных угодий, которые нельзя использовать для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства", — сообщил РИА Новости представитель управления аналитики, взаимодействия со СМИ и информационного обеспечения аппарата Заксобрания.

Он пояснил, что в перечень таких земель войдут сельхозугодья опытно-производственных подразделений научно-исследовательских организаций, учебно-опытных образовательных учреждений высшего профобразования, а также сельхозугодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району и угодья племенных заводов.

Кроме того, в ходе заседания были внесены изменения и в региональный закон "О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды". Они касаются вопросов экологического просвещения населения, формирования экологической культуры. Документ предусматривает создание в регионе системы непрерывного экологического воспитания, добавил сотрудник управления.

Председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин подчеркнул актуальность данной инициативы. "Зачастую в вопросах экологической безопасности мы боремся лишь с последствиями негативной деятельности человека. При этом бережное отношение к природе, законопослушание нужно воспитывать уже с раннего возраста", — прокомментировал он.