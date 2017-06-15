Путин поручил до 1 июля доработать проект программы "Цифровая экономика"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после ежегодной Прямой линии в Гостином дворе. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля доработать проект программы "Цифровая экономика", предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования, говорится в поручениях главы государства по итогам ПМЭФ-2017, опубликованных на сайте Кремля.

"Доработать и представить проект программы "Цифровая экономика" на рассмотрение Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, предусмотрев источники, механизмы и объем ее финансирования. Срок – 1 июля 2017 года", — говорится в документе.

Тема цифровой экономики стала ключевой в выступлении Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2107. Еще до заседания первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что президент, бывает, обсуждает тему цифровой экономики с правительством до глубокой ночи, он "заболел" этим.

В рамках форума Путин заявил, что России нужна гибкая нормативная база для развития цифровых технологий. Также, по его словам, власти окажут господдержку компаниям в сфере IT, деятельность которых имеет межотраслевой эффект.

В настоящее время работа над программой ведется по восьми основным направлениям. Первый блок касается законодательной и регуляторной среды, которая должна обеспечивать развитие цифровой экономики. Второе направление связано с инфраструктурой для применения цифровых технологий.

Следующий блок программы направлен на изменение системы образования, четвертый — на промышленные исследования и разработки. Трансформация госуправления описывается в пятом блоке и предполагает мероприятия, направленные на минимизацию "живых контактов" граждан с чиновниками. Шестой, седьмой и восьмой разделы программы "Цифровая экономика" посвящены здравоохранению, городскому хозяйству и суверенитету цифровой экономики.