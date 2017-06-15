Тверские власти усилили контроль за нелегальной миграцией

ТВЕРЬ, 15 июн — РИА Новости. Ужесточение мер по противодействию нелегальной трудовой миграции позволили обеспечить рабочими местами более 3 тысяч жителей Тверской области в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства по итогам совещания главы региона Игоря Рудени с силовиками по вопросам усиления контроля за регистрацией иностранных граждан.

"В Тверской области ужесточаются меры по борьбе с нелегальной трудовой миграцией. В числе таких мер — масштабная кампания проверки мест возможной регистрации нелегальных мигрантов, разъяснительная работа с населением об опасных последствиях фиктивной "прописки" приезжих и юридической ответственности за незаконное размещение мигрантов, а также демотивирование нелегальных мигрантов рядом экономических преград", — сказал собеседник агентства.

В частности, по инициативе губернатора области были увеличена стоимость трудового патента для иностранных граждан с 3,5 до 5 тысяч рублей в месяц и введен запрет на использование труда мигрантов по 22 видам деятельности, что привело к переориентации крупных предприятий преимущественно на местные кадры.

"Жесткая миграционная политика — важный фактор развития экономики, повышения качества жизни людей. Приоритет в трудоустройстве должен отдаваться коренному населению и жителям соседних регионов. Тверская область в обозримом будущем должна стать примером для других регионов по борьбе с нелегальной миграций", — цитирует пресс-служба облправительства слова Рудени.

В апреле 2017 года Тверская область выступила с рядом законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Речь идет, в частности, о запрете постановки на учет мигранта, если на него приходится менее 5 квадратных метров жилой площади в месте проживания. Это позволит усилить борьбу с "резиновыми" квартирами и разобраться с хостелами, через которые проходит большое количество мигрантов, добавили в пресс-службе.

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