Источник: в ЕС ожидают продления санкций против России

БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз, вероятно, продлит экономические санкции против России, но решение еще не принято, заявили журналистам источники в ЕС.

"Продление санкций против России будет обсуждаться самими странами-членами, это решения, принимаемые ЕС. Вы знаете, в каких рамках принимаются эти решения, они не изменились, ничего не изменилось. Поэтому мы ожидаем, что санкции будут продлены", — сказал высокопоставленный представитель ЕС, отвечая на вопрос, будут ли главы МИД ЕС в понедельник обсуждать продление санкций против РФ на встрече с коллегами из стран-участниц Восточного партнерства.

Другой европейский источник напомнил, что формальное решение о продлении санкций против Крыма и Севастополя "будет принято Советом в понедельник".

"Но вы говорили об экономических мерах. Они действуют до конца июля, это решение в процессе принятия, оно не стоит на повестке дня заседания Совета", — заявил он.

Евросоюз принял несколько решений о санкциях в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Санкции против Крыма и Севастополя продлеваются ежегодно, они истекают 23 июня. Постпреды стран-членов ЕС согласовали решение о продлении санкций еще 6 июня, теперь его должен без обсуждения одобрить Совет ЕС по иностранным делам.

Экономические санкции продлеваются раз в шесть месяцев, они действуют до конца июля 2017 года. Индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины также продлеваются раз в полгода, они действуют до середины сентября 2017 года.