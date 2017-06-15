Путин рассказал о поддержке малого бизнеса в России

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин считает, что банки должны более активно кредитовать бизнес.

"Доходы, прибыль коммерческих банков — она растет. Сегодня она достигла достаточно серьезной цифры — свыше 650 миллиардов рублей, а объемы кредитования так и не увеличились. Для юридических лиц эти объемы увеличились на 0,7%, чуть больше для физических лиц, но и этого недостаточно", — сказал Путин во время прямой линии.

По словам президента, это необходимо делать аккуратно, чтобы не раскачать макроэкономику, которая является фундаментом финансовой и экономической системы. Одной из ключевых проблем Путин считает уровень ставки, которая сказывается на доступности кредитов.

"Малый бизнес, без всякого сомнения, должен получать поддержку. Надо, наверное, совершенствовать эти инструменты и побуждать банковскую систему действовать более агрессивно. ЦБ обещал нам в этом году, что объемы финансирования со стороны коммерческих банков будут увеличены где-то до шести процентов", — отметил российский президент.

В ходе прямой линии Путин также рассказал об увеличении продаж автомобилей и ипотечных кредитов. По словам президента, это является явным свидетельством начала роста экономики.

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