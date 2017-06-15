В Приморье пообещали решить проблемы получения "дальневосточного гектара"

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн – РИА Новости. Проблемы с получением "дальневосточного гектара" в Приморье связаны с изъянами в федеральном законодательстве, и этот вопрос уже решается, сообщил губернатор края Владимир Миклушевский.

На "Прямую линию" президента позвонил житель Приморья, он пожаловался главе государства на бюрократию и сложности при оформлении дальневосточного гектара. Путин отметил, что программа "Дальневосточный гектар" идет неплохо, удовлетворены более трети заявок. Сложнее всего, по его словам, она идет в Приморском крае, а выдаче "дальневосточного гектара" препятствует отсутствие нормального кадастра и большие площади ведомственной земли.

По словам губернатора, о ситуации с земельным участком Ивана Таркина, который обратился к президенту, он знает, соответствующее поручение уже дано профильному департаменту и участок заявитель обязательно получит.

"Я знаю об этой проблеме, 5 июня мне поступило от Ивана Ивановича заявление, он написал мне, что уже обращался с жалобой и в наш департамент и в различные федеральные структуры. В этот же день дал соответствующее поручение департаменту имущественных и земельных отношений. Они сейчас эти вопросом активно занимаются", — сообщил Миклушевский.

Он отметил, что подписание договора Таркина приостановлено в связи изъяном в федеральном законодательстве — на территории, где он выбрал земельный участок находятся охотугодья, и его случай не единичный.

"И такая ситуация в итоге сложилась не только в Приморье. Тем не менее, этой проблемой мы занимаемся, и участок заявитель обязательно получит", – отметил глава Приморья.

Миклушевский добавил, что возникает много сложностей с Федеральной информационной системой, которая в связи с большим количеством заявок не выдерживает нагрузки, а также из-за пробелов в земельном законодательстве. "Федеральный закон сегодня, к сожалению, не позволяет выдавать землю на территории охотугодий. И мы ждем его изменений. Насколько я информирован, соответствующие поправки в закон от Минвостокразвития уже внесены. После принятия поправок люди смогут получить свои земли в пользование", — отметил он.

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Также губернатор добавил, что учитывая большое количество заявлений граждан, желающих получить гектар, администрацией Приморского края принято решение приостановить рассмотрение заявлений, попадающих в границы охотугодий для того, чтобы сохранить первоочередное право на такие земельные участки.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до одного гектара на Дальнем Востоке бесплатно. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года — для всех граждан России. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После 5 лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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