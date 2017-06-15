Медведев рассказал, какие надежды возлагает на новое бюджетное правило

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти РФ рассчитывают, что новое бюджетное правило с ценой отсечения по нефти в 40 долларов снизит влияние конъюнктуры на устойчивость государственных финансов России, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг.

На заседании кабмина рассматривается вопрос внесения изменений в Бюджетный кодекс в части установления нового бюджетного правила.

"Мы рассчитываем, что это снизит влияние международной конъюнктуры нефтяных цен на устойчивость наших государственных финансов, и мы рассчитываем, что принятие нового бюджетного правила обеспечит более предсказуемые макроэкономические условия для развития экономики", — сказал Медведев.

Он напомнил, что исходя из нового бюджетного правила параметры федерального бюджета — прежде всего расходы — будут рассчитываться, исходя из цены на нефть в 40 долларов за баррель нефти марки Urals. "Нефтегазовые доходы, которые будут получены сверх этой планки, будут направлять на пополнение наших резервов", — добавил премьер.

В середине мая Минфин РФ внес в правительство предложения по бюджетному правилу с ценой отсечения в 40 долларов за баррель в реальном выражении. Суть бюджетного правила такова: все нефтегазовые доходы, полученные от превышения ценой нефти установленного уровня отсечения, направляются не на расходы бюджета, а в резервы. Бюджетное правило заработает в полную силу в 2019-2020 годах, но по сути оно уже применяется, так как министерство финансов с февраля направляет все дополнительные нефтегазовые доходы на покупку валюты для пополнения резервов.