Путин призвал своевременно обеспечить переквалификацию работников

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России нужно своевременно и в нужном объеме обеспечить переквалификацию работников, заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, комментируя сообщения от россиян о сложностях с поиском работы.

"Здесь нам нужно заниматься решением другой проблемы, а именно нужно своевременно в нужном объеме и нужным качеством обеспечить переквалификацию людей, переквалификацию так называемых трудовых ресурсов", — заявил Путин.

Он добавил, что нужно обеспечить мобильность трудовых ресурсов. "Возможность людям переезжать из одного региона в другой, но не просто так переезжать и жить на вокзале, а нужно подумать о том, где и как они будут жить, и соответствующая инфраструктура должны быть подготовлена. Это большая плановая и многогранная работа. Мы знаем о ней и стараемся это делать. Особенно актуально это, остро в так называемых моногородах, но соответствующие планы предусмотрены, они осуществляются, надо, конечно, наращивать усилия в этом направлении", — сказал президент.

Традиционные телевизионные прямые линии появились еще во время первого президентского срока Путина. Первая состоялась 24 декабря 2001 года. Рекордной по продолжительности стала прямая линия 2013 года, длившаяся 4 часа 47 минут. В 2004 и 2012 года мероприятие не проводилось. Последняя прошла 14 апреля 2016 года. За 3 часа 40 минут Путин ответил на 80 вопросов.

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