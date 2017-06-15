Нефть дешевеет на данных по добыче и запасам в США

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мировые цены на нефть снижаются в четверг днем, достигая почти семимесячных минимумов, поскольку инвесторы продолжают отыгрывать данные о добыче и запасах "черного золота" в США, опубликованные в среду, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.43 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,21% — до 46,90 доллара за баррель. Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,47% — до 44,52 доллара за баррель. При этом в ходе торгов среды обе марки дешевели более чем на 3%.

В среду Минэнерго США сообщило, что добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 9 июня, выросла на 0,13%, или на 12 тысяч баррелей в сутки, до 9,330 миллиона баррелей в сутки. Кроме того, запасы бензина выросли на 2,1 миллиона баррелей, или на 0,87% — до 242,4 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,457 миллиона баррелей.

Коммерческие запасы нефти в стране за неделю уменьшились на 1,7 миллиона баррелей, или на 0,3% — до 511,5 миллиона баррелей. Аналитики полагали, что запасы снизились в большей степени — на 2,739 миллиона баррелей, или на 0,53% — до 510,461 миллиона баррелей.

"Рынок сейчас зациклен на том, снижаются или нет запасы", — прокомментировал газете The Wall Street Journal нефтяной стратег BNP Paribas Гарри Чилингурян (Harry Tchilinguirian). Он также добавил, что данные Минэнерго США являются единственным своевременным указателем для определения этого.