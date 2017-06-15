Путин назвал стоимость строительства моста на Сахалин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти РФ обсуждают строительство моста на Сахалин, его стоимость может составить около 286 миллиардов рублей; рассматривается также вариант строительства тоннеля, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Стоимость, по предварительным оценкам, должна быть даже ниже, чем Крымский мост. Около 286 миллиардов (рублей — ред.) Но этих денег недостаточно, потому что одного мостового перехода мало, там нужны тоже подъездные пути, нужна развязка всего дорожного комплекса", — отметил он.

"Были идеи, и сейчас они тоже прорабатываются, строить не мост, а тоннель. Что тоже возможно. Решение пока не принято, но мы, конечно, над этим думаем", — добавил президент.

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