Путин обсудит с правительством финансирование проекта Ил-114

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с правительством выделение средств для реализации проекта регионального самолета Ил-114. Об этом глава государства сообщил в ходе прямой линии.

"Мы хотим восстановить самолет Ил-114. К сожалению, в правительстве не нашлось денег, я ему еще попеняю на это, чтобы уделить этому внимание и выделить соответствующие средства", — сказал Путин.

Для развития региональных авиаперевозок, отметил президент, нужны соответствующие типы самолетов.

Самолет Ил-114 предназначен для региональных перевозок. Разработан конструкторским бюро Ильюшина в СССР. Строительство машин было организовано в 1980-х годах на базе Ташкентского авиационного производственного объединения имени В.П. Чкалова, где было выпущено около 20 самолетов. По поручению президента России Объединенная авиастроительная корпорация начала программу модернизации Ил-114 с целью обеспечения авиакомпаний РФ машинами полностью отечественного производства вместимостью около 60 пассажиров.

Производство будет налажено на заводе "Сокол" в Нижнем Новгороде и в Луховицах. Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" планирует с 2021 года построить около 300 самолетов Ил-114.

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