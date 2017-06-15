Власти Камчатки направят свыше двух миллиардов рублей на подготовку к зиме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 июн — РИА Новости. На подготовку в новому отопительному сезону на Камчатке будут направлены более двух миллиардов рублей, в прошлом году на эти цели выделили около двух миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

По словам министра ЖКХ и энергетики края Владимира Тихоновича, средства пойдут на проведение ремонтных работ на объектах жилищного фонда, социальной сферы, теплоэнергетики и инженерных сетях.

"В ходе ремонтной кампании различные виды работ будут проведены на 234 котельных. К началу осенне-зимнего периода подготовят 99 водозаборов, около 2 тысяч километров инженерных коммуникаций, 8294,4 тысячи квадратных метров жилого фонда. Ремонтные работы будут выполнены на 511 объектах социальной сферы с объемом финансирования порядка 172 миллиона рублей", — сказал Тихонович на заседании краевого правительства.

Он добавил, что для бесперебойной работы муниципальных котельных органы местного самоуправления получат субсидии для закупки резервных источников электроснабжения в котельные в размере шести миллионов рублей.

В пресс-службе напомнили, что подготовка жилищного фонда и объектов коммунального комплекса к отопительному сезону в Камчатском крае запланирована с июня по сентябрь. Отопительный сезон в регионе обычно начинается в октябре.

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