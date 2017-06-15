БЕРЛИН, 15 июн — РИА Новости. Применение норм третьего энергопакета ЕС к "Северному потоку-2" будет неблагоприятно для проекта, это безумие, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Анатолий Яновский.

"Понятно, что не будет благоприятно, мы с ними судимся по линии ВТО. Это же безумие", — сказал Яновский в кулуарах конференции "Перспективы энергетического сотрудничества Россия – ЕС. Газовый аспект".

"Есть заключение правовой службы Европейского союза о том, что нормы третьего пакета на офшорную часть не распространяются. Точка. Отсюда возникает вопрос – что нам может предложить господин представитель ЕК? Чтобы мы вступили в переговоры по распространению этих норм? Я думаю, что это просто некорректно… Поскольку мы с ними судимся по этим нормам по ВТО. Вступив с ними в такие разговоры… мы подорвем тем самым свою позицию… по судебным делам на ВТО", — добавил он.

На "Северный поток-2" не распространяются все правила внутреннего рынка ЕС, третьего энергопакета, так как труба не будет проходить по наземной части ЕС. Поэтому ЕК выражает желание достичь соглашения с РФ по ряду ключевых принципов работы газопровода.

Среди этих принципов ЕК перечисляла прозрачность функционирования газопровода, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, возможность для третьих сторон прокачивать "голубое топливо", а также разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

Еврокомиссия 9 июня согласовала запрос к странам ЕС на получение мандата на проведение переговоров с российской стороной о создании специальной юридической структуры, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".