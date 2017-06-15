Самолет МС-21 совершил третий испытательный полет

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Новый российский гражданский лайнер МС-21 совершил третий полет в рамках летных испытаний, сообщил разработчик и производитель воздушного судна — "Иркут" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).

"Пятнадцатого июня 2017 года на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО "Корпорация "Иркут" (в составе ОАК) состоялся третий полет нового пассажирского самолета МС-21", — говорится в сообщении.

Полет, отмечает производитель, выполнялся в рамках программы заводских доводочных испытаний и продолжался полтора часа. В ходе полета проведены расширения диапазона режимов полета и исследования на изменение конфигурации механизации крыла от взлетного до крейсерского. Полетное задание выполнено полностью, добавил "Иркут".

МС-21 — пассажирский самолет вместимостью от 150 до 211 пассажиров, включает в себя новейшие разработки в области самолето- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолеты "Ту", "Як" и "Ан". Первый полет МС-21 состоялся в конце мая с аэродрома Иркутского авиазавода. По оценке специалистов, летные испытания нового пассажирского лайнера прошли успешно. Второй полет состоялся 14 июня, в ходе него определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем.