"Газпром" не видит экономического смысла обсуждать "Северный поток-2" с ЕК

БЕРЛИН, 15 июн – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. "Газпром" не видит экономической целесообразности в обсуждении проекта "Северный поток-2" с ЕК в рамках мандата от стран ЕС, заявил заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев на пресс-конференции.

"С точки зрения экономической целесообразности в рамках обсуждения самого проекта я ее не вижу", — сказал Медведев.

Еврокомиссия ранее направила запрос Совету ЕС о получении мандата на проведение переговоров с РФ для создания специальной юридической базы, на основе которой, по мнению ЕК, должен работать будущий газопровод "Северный поток-2".

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".