На Елабужском автозаводе запустили производство экскаваторов-погрузчиков

КАЗАНЬ, 15 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Президент Татарстана Рустам Минниханов в четверг принял участие в запуске нового конвейера по производству экскаваторов-погрузчиков ELAZ-BL на площадке ПО "ЕлАЗ" в Елабужском районе с инвестициями более 330 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы республики.

Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL, выпускаемые на площадях ЕлАЗа, предназначены для механизации землеройных и погрузочно-разгрузочных работ в промышленном, дорожном и гражданском строительстве, разработки карьеров в горнодобывающей промышленности, выполнения ремонтных работ в коммунальном хозяйстве и других отраслях экономики. Серийное производство экскаваторов-погрузчиков осуществляется в Елабуге по полному циклу — сварка, покраска, сборка кабин, конвейерная сборка и испытания.

"Общие инвестиции в проект составили более 330 миллионов рублей. Проектная мощность линии конвейерной сборки составляет 500 единиц техники в год. Было создано 120 новых рабочих мест. На производстве введено современное высокотехнологичное оборудование: комплексы подготовки и окраски поверхностей, комплекс термической резки, расточные обрабатывающие центры, листогибочные прессы и другое", — говорится в сообщении.

Как отметил президент Татарстана, новая линия экскаваторов-погрузчиков турецкой марки — это современное высокоэффективное производство и очень нужный на российском рынке продукт. Минниханов напомнил, что руководство страны уделяет особое внимание вопросам импортозамещения, и благодаря совместной работе турецких партнеров и предприятия ЕлаЗ реализован проект с локализацией производства до 75%.

"Я думаю, есть возможности и для дальнейшей локализации производства двигателей, коробки, мостов", — добавил он.

Экскаваторы-погрузчики ELAZ-BL устанавливают новые стандарты в классе, предлагая инновационные технологии, доступные ранее лишь технике премиум-сегмента. Двигатель мощностью 100 л.с., сертифицированный в соответствии с нормами ЕВРО-3, максимальная глубина копания (5800 мм), максимальная высота разгрузки (4700 мм) и грузоподъемность в 3,7 тонны — все это обеспечивает экскаватору-погрузчику ELAZ-BL высокие эксплуатационные качества.

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