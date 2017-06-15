Минэнерго прокомментировало влияние санкций США на российский ТЭК

БЕРЛИН, 15 июн – РИА Новости. Возможное расширение санкций США против представителей топливно-энергетического комплекса России существенно не повлияет на реализацию нефтегазовых проектов РФ, заявил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Я думаю, что они существенно не повлияют на нефтегазовые проекты", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Яновский также отметил, что, в частности, на проекты, реализуемые внутри страны, санкции не должны оказать влияния, так как российские компании в основном кредитуются у отечественных банков, а не за рубежом.

Сенат США в среду подавляющим большинством голосов одобрил поправку по расширению антироссийских санкций. Эта поправка включена в санкционный законопроект против Ирана.

Предложенные санкции против России предполагают сокращение максимального срока рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.