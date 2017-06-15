Путин рассчитывает, что ЦБ и дальше будет аккуратно снижать ключевую ставку

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что Банк России продолжит аккуратное снижение своей ключевой ставки.

"Я очень рассчитываю на то, что ЦБ и дальше будет так аккуратно действовать, но будет действовать в направлении снижения ключевой ставки", — заявил Путин в ходе "прямой линии".

Он объяснил, почему ЦБ так осторожен в своей денежно-кредитной политике. "К сожалению, до сих пор наша экономика зависит от продаж углеводородного сырья: нефти и газа… Вот у нас была она (цена нефти — ред.), совсем недавно подросла до 50 (долларов за баррель —ред.), а сегодня уже 48, по-моему. Центральный банк исходит из чего: если она сдвинется в другую сторону, в меньшую сторону, тогда ему не придется корректировать ключевую ставку резко", — сказал Путин.

Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 9,25% годовых. ЦБ со 2 мая снизил ее на 0,5 процентного пункта, это было второе снижение ставки в текущем году. В первый раз шаг составил 0,25 процентного пункта. Суммарное снижение за 2016 год составило 1 процентный пункт (с 11% до 10% годовых). Очередное заседание совета директоров Банка России по процентной политике пройдет в пятницу, 16 июня.

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