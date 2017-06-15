Главное резко не менять ключевую ставку, заявил Путин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что резкое изменение ключевой ставки ЦБ РФ неприемлемо, нужно обеспечить стабильность рубля.
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"Главное для нас сегодня даже не вот эта ключевая ставка, а главное — чтобы она резко не менялась. Стабильность национальной валюты, стабильность рубля нам нужно обеспечить. В этом смысле Центральный банк действует очень аккуратно", — сказал Путин в ходе "прямой линии" в четверг.
Сейчас ключевая ставка ЦБ РФ составляет 9,25% годовых. ЦБ со 2 мая снизил ее на 0,5 процентного пункта, это было второе снижение ставки в текущем году. Очередное заседание совета директоров Банка России по процентной политике пройдет в пятницу, 16 июня.
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