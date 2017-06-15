МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Есть основания считать, что Россия достигла целевой инфляции в 4% по году, заявил президент Владимир Путин.
"У нас рекордно низкая инфляция за всю историю России. На сегодняшний день 4,1%. Такого еще никогда не было. Это говорит о том, что у нас есть все основания полагать, что мы достигли целевой инфляции в 4% по году", — сказал он в ходе прямой линии.
Ранее в Банке России прогнозировали, что годовая инфляция в ближайшие месяцы будет составлять около 4%, а глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что регулятор приложит все усилия, чтобы темп роста цен в стране был низким.
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