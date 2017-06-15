"Швабе" покажет в Москве установку для контроля нефтегазовых скважин

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В рамках открывающегося в пятницу в Москве Российского нефтегазового саммита "Интеллектуальное месторождение" будет продемонстрирована разработанная специалистами холдинга "Швабе" мобильная установка глубинной лазерной видеосъемки, сообщает пресс-служба холдинга.

"Наша установка предназначена для контроля состояния внутрискважинного оборудования, стенок нефтяных и газовых скважин. Она подходит для любых типов скважин диаметром от 70 до 200 милимметров: сероводородных, газовых, заглушенных и работающих на взрывоопасных участках. Установку можно монтировать на морских, наземных и воздушных платформах, она способна распознавать и выявлять дефекты на стенках скважин в трех спектральных диапазонах на глубине до 5 километров", — сообщил первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.