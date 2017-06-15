Путин пообещал разобраться с расходами средств, выделенных Забайкалью

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

ПУТИН ПОРУЧИТ ПРОКУРАТУРЕ ПРОВЕСТИ ПРОВЕРКУ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПОЖАРОВ В ЗАБАЙКАЛЬЕ

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