Путин поручил разобраться с зарплатами ниже МРОТ

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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В ходе прямой линии ведущие адресовали ему вопрос почтальонов, которые рассказали, что получают 3600 рублей и спрашивают о повышении зарплаты.
"Там насчет 3600 рублей надо проверить, откуда взялись такие цифры, безусловно. Потому что есть у нас минимальный уровень заработной платы, МРОТ есть, он же выше, чем 3600 рублей", — сказал Путин.
Минимальный размер оплаты труда сейчас составляет 7,5 тысяч рублей, а с 1 июля повысится до 7,8 тысячи рублей.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что поставил задачу в ближайшие два года увеличить минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Предлагается повысить МРОТ в два этапа: с начала 2018 года – до 90% прожиточного минимума, а с 2019 года – до 100%.
Среднероссийский прожиточный минимум сейчас составляет около 11 тысяч рублей.
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