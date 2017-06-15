Путин рассказал, как государство будет поддерживать сельхозпроизводителей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Государство продолжит поддерживать сельхозпроизводителей, но косвенно и не нарушая норм ВТО, заявил в ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин.

"Не прямая поддержка, а косвенная, которая не запрещена в рамках ВТО… конечно, она будет продолжаться", — сказал Путин, отвечая на вопрос, продолжит ли государство поддержку сельхозпроизводителей после снятия санкций.

Он посоветовал российским сельхозпроизводителям сделать все возможное сейчас, чтобы быть конкурентоспособными в перспективе.

"Мы вам сегодня помогаем изо всех сил, чтобы вы направили эти обороты, стали бы конкурентоспособными. И если качество и производительность труда будут не ниже, чем у ваших конкурентов, то вы всегда будете иметь преимущество на собственном рынке, у вас логистика намного дешевле", — подчеркнул Путин.

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