Путин отметил рост продаж автомобилей и ипотеки

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России наблюдается увеличение продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что является явным свидетельством начала роста экономики, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
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Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что рост инвестиций в основной капитал в России в 2017 году составит 3%, рост ВВП ожидается на уровне 2% и "восстановление экономики продолжится широким фронтом".
По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал РФ в первом квартале составил 2,3% в годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил 2,2 триллиона рублей. По итогам 2016 года спад инвестиций в основной капитал в РФ составил 0,9%.
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