Путин отметил рост продаж автомобилей и ипотеки

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В России наблюдается увеличение продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что является явным свидетельством начала роста экономики, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Это последние данные, наблюдается рост инвестиций в основной капитал — 2,3%, рост продаж автомобилей и ипотечных кредитов, что во всех экономиках является явным свидетельством начала роста", — сказал глава государства.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что рост инвестиций в основной капитал в России в 2017 году составит 3%, рост ВВП ожидается на уровне 2% и "восстановление экономики продолжится широким фронтом".

По данным Росстата, рост инвестиций в основной капитал РФ в первом квартале составил 2,3% в годовом выражении. В номинальном выражении объем инвестиций в первом квартале составил 2,2 триллиона рублей. По итогам 2016 года спад инвестиций в основной капитал в РФ составил 0,9%.

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