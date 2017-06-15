Путин пообещал снять санкции в ответ на аналогичное решение Запада

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян в основной студии московского Гостиного двора во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: ЕСЛИ ПАРТНЕРЫ БУДУТ СНИМАТЬ САНКЦИИ, РОССИЯ ТОЖЕ БУДЕТ ЭТО ДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ СТОЛКНЕТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ В РАМКАХ ВТО

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