Путин не видит ничего экстраординарного в расширении санкций США

Операторы в студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Операторы в студии московского Гостиного двора перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

НОВЫЕ САНКЦИИ США ПРОТИВ РФ, КОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ ПРИНЯТЬ В СЕНАТЕ, ПРИНИМАЮТСЯ НА ГОЛОМ МЕСТЕ, НИЧЕГО ЭКСТРАОРДИНАРНОГО НЕ ПРОИСХОДИТ — ПУТИН

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