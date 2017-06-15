Путин рассказал о нерешенных проблемах российской экономики

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

Перед началом ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 15 июня 2017

РИА НОВОСТИ. ПУТИН: НЕРЕШЕННЫМИ ПРОБЛЕМАМИ В ЭКОНОМИКЕ РФ ОСТАЮТСЯ ЕЕ СТРУКТУРА И НИЗКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

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