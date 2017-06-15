Рост ВВП превысит 2% уже осенью, заявил Орешкин

ХАРБИН (Китай), 15 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ не будет пересматривать прогноз по росту ВВП в 2% при уточнении прогноза в августе, для достижения этого показателя есть все основания, так как динамика ВВП выйдет на траекторию роста выше 2% уже осенью, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

По данным Росстата, рост ВВП в первом квартале 2017 года в годовом выражении составил 0,5%. По оценке Минэкономразвития, в апреле рост ускорился до 1,4%.

В мае Орешкин говорил, что рост ВВП превысит 2% в годовом выражении во втором полугодии. Сейчас дал более конкретную оценку.

"До августа еще два месяца, мы в целом развиваемся по тем трендам, которые мы заложили в апрельском прогнозе. Может быть небольшая донастройка цифр прогноза по инфляции, по ценам на нефть. Но основные параметры — это экономический рост — мы абсолютно уверены в росте на 2% в этом году. И мы видим, что темп экономического роста будет ускоряться с каждым кварталом и выйдет на значение выше 2% уже осенью этого года", — сказал министр журналистам.