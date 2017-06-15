Палестина заинтересована в поставках российской нефти и нефтепродуктов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Палестина ведет переговоры с РФ по возможным поставкам российской нефти и нефтепродуктов, сообщил в интервью РИА Новости посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

"Мы работаем над проектом поставок российской нефти и нефтехимических продуктов в Палестину – взамен израильских. В ходе визита президента Аббаса в Россию мы обратились с этой просьбой, и уже есть кое-какие договоренности по этому вопросу. Мы очень надеемся, что скоро сможем увидеть серьезные результаты, я позитивно смотрю на это", — сказал Нофаль.

На вопрос о том, когда именно Палестина рассчитывает начать импорт российской нефти, посол ответил, что в настоящее время его страна детально рассматривает несколько предложений. "Сейчас обсуждается ряд деталей, и мы надеемся вскоре получить серьезные результаты. Вы прекрасно знаете, что этот вопрос очень сложен, поскольку существует позиция Израиля и другие факторы, которые также необходимо учитывать. Однако могу сказать, что мы очень серьезно настроены, и этот вопрос поднимался на встрече двух президентов", — указал высокопоставленный дипломат.

Посол отметил, что "добрые, исторически теплые отношения" между Палестиной и РФ должны отражаться и в тесном экономическом взаимодействии. По его словам, к сожалению, сегодня это взаимодействие не отвечает потенциалу наших двух стран.

"Мы подробно обсуждали эту тему в рамках второго заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Москве. Что касается поездок в Палестину или инвестиций, то здесь нет серьезных сложностей: россиянам не требуется виза. Обещаю, что я буду работать над укреплением этих отношений и в дальнейшем", — заверил Нофаль.